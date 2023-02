... She came to me diMiller: una commedia che intreccia le vicende di un compositore in crisi ... "vuole distruggere una società, distrugge il cinema, perché il cinema ha una forte connessione ...La registaMiller confeziona un'opera gradevole che esplora l'influenza al contempo nefasta ... C'è poisi rifugia in una propria narrazione alternativa, come Trey, il padre di Tereza, ...

La Berlinale 2023 si apre con il film She came to me Artribune

She Came to Me: Peter Dinklage è il protagonista della commedia romantica di Rebecca Miller WIRED Italia

A Berlino apre la fantasia, mentre la Svizzera denuncia l’Iran laRegione

Chi è Rebecca Staffelli Età, fidanzato e Instagram Novella 2000

Sindrome di Rebecca: affrontare il passato del partner Esquire Italia

‘She Came to Me’ della talentuosa Rebecca Miller, stranamente fuori Concorso, e l’umana installazione intitolata ‘Jaii keh khoda nist’ (Dove Dio non c’è) ...Manca Rebecca, manca a tutti, in primis ai suoi genitori, Guido e Sandra Mengali e alla sorella Denise. Sono loro che, insieme a parenti e amici hanno organizzato per lunedì un piccolo corteo in ...