Chi è Patrizia Rossetti? Età | carriera | ex marito | GF Vip | Instagram

Leggi su youmovies

(Di domenica 19 febbraio 2023) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è una storica testimonial televisiva italiana, per oltre tre decenni ha avuto un ruolo di primo piano nel piccolo schermo. Andiamo a conoscerla meglio: ecco chi è. Negli ultimi anni, il ruolo in tv diè stato ridimensionato. Nonostante ciò, in passato la conduttrice è stata un punto di riferimento, soprattutto