Chi c' è dietro la Schlein | golpe dell' alta finanza | bomba sulla piddina

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) La prossima domenica, il Pd celebrerà le primarie per decidere il prossimo segretario. Quattro i candidati, ma la corsa è a due, tra Stefano Bonaccini ed Elly(gli altri due sono Gianni Cuperlo e Paola De Micheli). E se Bonaccini non sta improntando la sua campagna soltantodenigrazione degli avversari e del centrodestra, lasta puntualmente ricorrendo a questo espediente, scordando come martellare contro gli avversari senza proporre nulla abbia sempre condotto a sicure sconfitte. Ma tant'è... Su Giorgia Meloni, laha affermato: "Sarà una ennesima delusione per chi l'ha votata. La destra non è cresciuta, ha sempre i suoi dodici milioni di elettori che si sono affidati prima a Berlusconi, poi a Salvini e ora a Meloni. Nonostante siano divisi. Sta a noi fare esplodere quelle ...