Chelsea | Potter scaccia la paura | «Azpilicueta in ospedale ma cosciente»

(Di domenica 19 febbraio 2023) Graham, tecnico dellasu: il giocatore aveva fatto temere il peggio per un colpo alla testa Un durissimo colpo alla testa subito nel match di ieri con il Southampton aveva fatto pensare al peggio per. Graham, tecnico del, ha però voluto tranquillizzare tutti in conferenza. LE PAROLE – «È inin questo momento. Èe stava parlando con sua moglie, questa è una cosa positiva. Ovviamente eravamo molto preoccupati, soprattutto nel momento dell’accaduto. Ora si trova nel posto migliore e continueremo a monitorarlo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Così non va. I fischi di Stamford Bridge dopo la sconfitta contro il Southampton ultimo in classifica sono il peggior promemoria della situazione del, che nonostante il suo faraonico mercato di gennaio (seguito ad un altrettanto faraonico mercato estivo) galleggia al 10° posto in Premier in una stagione che sembra già compromessa. Non ...Paura per Cesar Azpilicueta . Durante la partita di Premier League delcontro il Southampton, il terzino spagnolo ha ricevuto un brutto colpo alla testa durante un ...l'allenatore Graham,...

La sconfitta casalinga contro il Southampton, ultimo in classifica, dopo quella col Dortmund in Champions, ha acuito le difficoltà dei Blues, nonostante i tantissimi soldi spesi sul mercato ...