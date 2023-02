(Di domenica 19 febbraio 2023) Per Victorstarebbe aumentando la concorrenza. Il calciatore nigeriano piace adNonostante le risposte decise da parte del Napoli, le squadre di tutto il continente e soprattutto dell’Inghilterra continuano a insistere per ingaggiare l’attaccante nigeriano. “Victor non è in vendita. I nostri giocatori sono molto richiesti, ma io non devo L'articolo

Commenta per primo In Spagna hanno svelato un retroscena legato a Joao Felix . Secondo As, infatti, prima di darlo al, l'Madrid aveva un accordo con il Barcellona. L'affare, però, è saltato per i problemi del Barca col Fair Play Finanziario.Vitor Roque - calciomercato.itNell'elencarle, 'Mundo Deportivo' conferma le nostre anticipazioni sull'interessamento di Inter,Madrid e PSG, ma aggiunge anche i nomi di Arsenal,, ...

Chelsea e Atletico Madrid su Osimhen: De Laurentiis prepara la contromossa AreaNapoli.it

Calciomercato: Barça. Stampa, accordo con Atletico Madrid per Joao Felix Tiscali

IL MATTINO - Anche Chelsea e Atletico Madrid su Osimhen, intermediari al Mapei Stadium Napoli Magazine

Chelsea, si punta al riscatto di Joao Felix: ma l'Atletico Madrid vuole almeno 80 milioni TUTTO mercato WEB

Atletico Madrid, inserimento sull’obiettivo del Milan: possibile scambio MilanLive.it

In Spagna hanno svelato un retroscena legato a Joao Felix. Secondo As, infatti, prima di darlo al Chelsea, l'Atletico Madrid aveva un accordo con il Barcellona. L'affare, però, è saltato per i problem ...Il Chelsea vorrebbe che Joao Felix diventasse a tutti gli effetti un suo giocatore. Per questo il club punta al riscatto definitivo dall'Atletico Madrid.