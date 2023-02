Chanel Totti vuota il sacco sulla madre | “Non ci vediamo” | Rapporto al capolinea

Leggi su howtodofor

(Di domenica 19 febbraio 2023)sferra una velenosa frecciatina rivolta a sua mamma Ilary Blasi, la situazione sta degenerando? È famosissima su TikTok e conta oltre 100 mila followers su Instagram: la figlia di Ilary Blasi e Francescoha tutte le carte in regola per diventare un’influencer di successo. Sui social racconta molto delle sue giornate e porta i followers nella sua quotidianità: si mostra in compagnia delle amiche, a scuola, improvvisa balletti in casa, e soprattutto fa moltissime dirette su TikTok. Nel corso dei video in diretta si lascia andare a dichiarazioni inaspettate. L’ultima riguarda una frecciatina sferrata nei confronti della, Ilary Blasi, che ha gelato gli utenti del web. Nessuno pensava chepotesse essere così velenosa e ora ci si chiede se tra le due ci sia ...