Champions | il portoghese Dias arbitra Eintracht-Napoli

(Di domenica 19 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ ilArturl’arbitro designato dall’uefa per dirigereFrancoforte-, gara di andata degfli ottavi di finale diLeague in programma martedì 21 febbraio alle 21. Assistenti saranno Paulo Soares e Pedro Ribeiro, quarto uomo Fabio Verissimo; addetto VAR: Tiago Martins, assistente VAR: Joao Pinhero. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

