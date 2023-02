(Di domenica 19 febbraio 2023) E' ilArturl'arbitro designato dall'uefa per dirigereFrancoforte -, gara di andata degfli ottavi di finale diLeague in programma martedì 21 febbraio alle ...

E' ilArtur Dias l'arbitro designato dall'uefa per dirigere Eintracht Francoforte - Napoli, gara di andata degfli ottavi di finale diLeague in programma martedì 21 febbraio alle 21. ...... gara di andata degli lttavi di finale dellaLeague 2022 - 23. Questa la sestina completa di nazionalitàdesignata per la gara in programma al Deutsche Bank Stadium di ...

Champions: il portoghese Dias arbitra Eintracht-Napoli anteprima24.it

Champions: il portoghese Dias arbitra Eintracht-Napoli - Campania Agenzia ANSA

Brugge-Benfica, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari Sky Sport

UFFICIALE. Arbitro portoghese per Francoforte-Napoli, la sestina ... 100x100 Napoli

Champions, gli ottavi: Inter in campo mercoledì 22 con il Porto Inter - News Ufficiali

Sarà il portoghese Artur Dias ad arbitrare Eintracht Francoforte-Napoli, andata degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì in Germania. Assistenti i connazionali Paulo Soares e ...(ANSA) - ROMA, 19 FEB - E' il portoghese Artur Dias l'arbitro designato dall'uefa per dirigere Eintracht Francoforte-Napoli, gara di andata degfli ottavi di finale di Champions League in programma mar ...