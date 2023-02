Challenger Cherbourg 2023 | Giulio Zeppieri vince il torneo!

(Di domenica 19 febbraio 2023) Parla italiano ilLa Manchedi tennis: sul cemento indoor francese, testa di serie numero 6 del tabellone, supera nell’ultimo atto il qualificato transalpino Titouan Droguet con il punteggio di 7-5 7-6 (4) in un’ora e 36 minuti di gioco. Nel primo parziale si registra uno scambio di break tra settimo ed ottavo gioco, poinel dodicesimo game riesce a portarsi sul 30-40 in risposta, ma manca il set point, salvo sfruttarne un secondo ai vantaggi per andare a chiudere sul 7-5 dopo 43 minuti di gioco. Nel secondo set i servizi sono dominanti e non si registrano palle break: si arriva al tie break, dove l’azzurro scappa sul 2-0 e poi allunga sul 5-2 ed infine sul 6-3. Il secondo match point è quello buono perper ...

Giulio Zeppieri trionfa nel Challenger di Cherbourg dibattendo in finale il transalpino Titouan Droguet (266 Atp) per 75 76 al termine di una finale intensa, equilibrata, durata un'ora e 37 minuti di gioco.

Parla italiano il Challenger Cherbourg La Manche 2023 di tennis: sul cemento indoor francese Giulio Zeppieri, testa di serie numero 6 del tabellone, supera nell'ultimo atto il qualificato transalpino