Cesena-Reggiana lunedì 20 febbraio 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il big match del girone B di Serie C è nel monday night, con la sfida tutta emiliano-romagnola tra ladi Diana e ildi Toscano. Una sfida che a distanza di un anno è un incubo che torna per i ragazzi di Diana, memori della rimonta subita dal Modena nella scorsa stagione. A maggior ragione per il fatto che i bianconeri sono in una serie positiva che ricorda InfoBetting: Scommesse Sportive e