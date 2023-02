Cesena-Reggiana lunedì 20 febbraio 2023 ore 20 | 30 | convocati | formazioni | quote | pronostici Si ferma Cigarini

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il big match del girone B di Serie C è nel monday night, con la sfida tutta emiliano-romagnola tra ladi Diana e ildi Toscano. Una sfida che a distanza di un anno è un incubo che torna per i ragazzi di Diana, memori della rimonta subita dal Modena nella scorsa stagione. A maggior ragione per il fatto che i bianconeri sono in una serie positiva che ricorda InfoBetting: Scommesse Sportive e

1 (ore 20.30) Posticipo della ventottesima giornata del girone B di Serie C. I padroni di casa, dopo il successo esterno per 0 - 2 contro l'Imolese, che ha rappresentato per loro il ...Ricordiamo che in classifica dopo 27 turni guida lacon 61 quindi57, Entella 53, Ancona 48 e Gubbio 43. Tabellino RECANATESE: Fallani M., Alfieri V. (dal 21 st Senigagliesi L.), ...

La partita Cesena – Reggiana di Lunedì 20 febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino del match valevole per la 28° giornata del campionato di Serie C, calcio d’inizio alle 20.30 ...REGGIO EMILIA – Qui Reggio Emilia. “Sarò anche emozionato, lo saranno i calciatori, non lo nascondo – dice Aimo Diana – ma quando fischierà l’arbitro diventerà una partita come le altre”. Qui Cesena.