“C’è Posta Per Te” | dramma in diretta | la decisione di Mario è estrema

(Di domenica 19 febbraio 2023) News tv. . Ieri sera, 18 Febbraio 2023, è andata in onda un’altra puntata di C’èper te, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Persone comuni che devono affrontare delle situazioni problematiche raccontano le loro storie, tentando di fare ammenda dei loro errori e sperando di riappacificarsi con i propri cari. La seconda storia della puntata di ieri è quella die Martina, la storia di un amore interrotto. Dopo 4 anni di convivenza con Martina, lui decide di lasciarla pochi mesi prima della registrazione del programma. Non si fa sentire, si diverte in discoteca e nel frattempo Martina scopre alcuni messaggi dicon altre ragazze. Una storia che ha lasciato il pubblico senza parole.Leggi anche –> “C’èper Te”, chi è il nuovo postino Giovanni Vescovo “C’è ...

Dopo il pari a Lecce e la sconfitta in Europa League sul campo del Salisburgo, gli uomini di Mourinho hanno l'assoluta necessità di portare a casa l'interain palio. Sia per questioni di ...Maria De Filippi furiosa in studio: 'Devi decidere tu' C'èper te, storia di Katia e Mario: De Filippi furiosa Nella puntata di C'èper te andata in onda sabato 18 febbraio, è stata raccontata la storia di Katia , che non ha rapporti con il padre da 7 anni, a causa delle interferenze della moglie di lui. Maria De Filippi ha ...

C'è posta per te 2023: settima puntata Tvblog

C'è Posta per Te, settima puntata: Luciana Littizzetto, gli ospiti e le storie Today.it

C'è posta per te 2023: i video delle storie della puntata di sabato 18 ... Fanpage.it

C'è posta per te, Antonio cerca i figli abbandonati da 15 anni: Ci hai ... Fanpage.it