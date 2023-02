Cataldi | «Lotta Champions League difficile! Cambia di continuo Inter…»

Leggi su inter-news

Daniloha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Salernitana-Lazio. Il centrocampista si esprime sulla corsa ai postiin Serie A DIFFICILE – Questa l'analisi di Danilo: «Corsa? Difficile, se pensiamo a qualche giorno fa all'Atalanta che in casa nostra ha dato spettacolo e poi perde col Lecce.di, anche l'Inter ieri ha avuto una partita difficile contro l'Udinese. Chi sbaglierà meno arriverà fra le prime quattro».