Caso Montaruli | le “spese pazze” che l’hanno costretta a dimettersi | il libro hot | il cd di Bublé e i capi di Hermès

(Di domenica 19 febbraio 2023) Dopo la condanna definitiva a un anno e sei mesi, arrivata lo scorso 17 febbraio, per uso improprio dei fondi dei gruppi consiliari del Piemonte tra il 2010 e il 2014, la sottosegretaria all’Università del governo Meloni, Augusta, ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico.è stata ritenuta colpevole di peculato: si è fatta rimborsare impropriamente alcuneper un totale di circa 25 mila euro (lecontestate inizialmente ammontavano a 41.552 euro). Oggi, 19 febbraio, alcuni acquisti effettuati con i soldi della Regione Piemonte vengono esplicitati da Repubblica Torino. Non solo pranzi e cene fuori, dai fast food ai ristoranti più rinomati, ma anche una borsa firmata,di Hermes, cristalli Swarovski. E ancora: due libri – Mia suocera beve e Sexploration. Giochi ...

