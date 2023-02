Carnevale di Putignano | il corso mascherato Sfilata dei carri

Corso mascherato oggi a. La sfilata dei carri si svolge per la seconda volta in questa edizione. Inizio alle 15,30.Ilpiù lungo inizia con Babbo Natale ancora nei paraggi Scendiamo lungo tutto l'Adriatico per arrivare in Puglia, aldi, probabilmente ildai festeggiamenti ...

Carnevale, scocca l’ora della grande festa tra carri e maschere: ecco cosa vedere in provincia di Bari La Gazzetta del Mezzogiorno

Carnevale di Putignano, ospiti, concerti e corso mascherato: gli appuntamenti dal 16 al 19 febbraio 2023 BariToday

Occhi puntati sul Carnevale di Putignano per la sfilata di domenica 12 febbraio Putignano Informatissimo

Carnevale di Putignano 2023 al via Putignano Informatissimo

Carnevale di Putignano - Giovedì Grasso 2023: il Corneo, il Taglio, il Cornicello e il Festival del Quinto Quarto Putignano Informatissimo

E' un mondo in cui le fiabe resistono, evolvono, rivelano allegoricamente la realtà. E a Putignano ogni maestro cartapestaio si è fatto scrittore oltre che artigiano ...La settimana del Carnevale è arrivata. Coriandoli, carri e maschere riempiono le strade e i veglioni nei giorni più divertenti dell’anno. Soprattutto Putignano, la città del Carnevale più antico del ...