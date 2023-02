Capolavoro Messi | punizione show per il successo del Psg! Il Nantes cade a Lens

PARIGI (Francia) - Il Psg torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive tra coppa e campionato e lo fa con il suo marziano, Lionel, che si inventa una punizioneal 95' che stende il Lilla 4 - 3 . La squadra di Galtier si porta avanti 2 - 0 con Mbappé e Neymar , che poi si infortuna alla caviglia ed esce in ...Dopo essere andato in vantaggio grazie a undi Kylian Mbappé , il Psg strappa la vittoria quasi allo scadere: non è bastata la ... uscito in barella al 51' in lacrime, per fermare Leo...

Capolavoro Messi: punizione show del 4-3 al 95'! Lille ko Corriere dello Sport

Messi e Mbappé salvano il Psg e la panchina di Galtier, 4-3 al Lille ... IlNapolista

PSG-Lille 4-3, gol e highlights: Mbappé e Messi da urlo, infortunio per Neymar Sky Sport

Messi, svolta clamorosa sul suo futuro: il Psg trema. La mossa a sorpresa del padre che svela tutto Corriere dello Sport

Psg, infortunio shock per Neymar | Il ds Campos "aiuta" Galtier in panchina - Sportmediaset Sport Mediaset

Contro il Lille, il Psg strappa i tre punti grazie a un capolavoro dell'argentino: ecco cosa è successo quasi allo scadere ...PSG-Lille, sono ancora una volta Mbappé e Messi a salvare Galtier da quella che sarebbe stata una clamorosa sconfitta C’erano molti motivi d’interesse per Psg-Lille di oggi. E la gara ne ha selezionat ...