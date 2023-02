PARIGI - Il Psg torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive tra coppa e campionato e lo fa con il suo marziano, Lionel, che si inventa una punizioneal 95' che stende il Lilla 4 - 3 . La squadra di Galtier si porta avanti 2 - 0 con Mbappé e Neymar , che poi si infortuna alla caviglia ed esce in ...Poi ci sono i 163 cavallisul piatto dal Kers, per una potenza combinata di 963 cavalli, Made ... Molto raffinati i materiali scelti per dare forma a questoautomobilistico, firmato da ...

Capolavoro Messi: punizione show del 4-3 al 95'! Lille ko Corriere dello Sport

Ricompare lo striscione dei Fedayn: gli ultras della Stella Rossa lo bruciano allo stadio Corriere dello Sport

PSG-Tolosa 2-1: Hakimi e Messi, che capolavori! Corriere dello Sport

Capolavoro della Clai in quel di Trevi Il Nuovo Diario Messaggero