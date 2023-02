Calvo | «Allegri sa che la Juve genera sempre pressione | ma noi lo vediamo sereno»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 febbraio 2023) Poco prima del fischio d’inizio della sfida contro lo Spezia, il CFO dellantus, Francesco, è stato intervistato ai microfoni di Dazn. È d’accordo nel dire che oggi dallantus ci si aspetta una risposta? «Noici aspettiamo una risposta sul campo dai nostri ragazzi, dalla nostra squadra, per cui sì, come ha detto anche l’allenatore, noi oggi viviamo di mini obiettivi, e il primo obiettivo è quello della partita di stasera. Quindi assolutamente sì, siamo fiduciosi e siamo convinti dei nostri mezzi»ha parlato della società alla squadra. Che approccio avete avuto nel cercare di far sentire la vostra presenza alla squadra? «L’approccio per noi è molto semplice, abbiamo una struttura snella, che quindi è composta da poche persone: penso al nostro amministratore delegato Maurizio ...