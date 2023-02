Calhanoglu entra in corsa in Inter-Udinese e cambia volto alla gara

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 febbraio 2023) Hakana partita inine imprime una svolta decisiva nel match, contribuendovittoria finale. SOLIDA CERTEZZA – Hakanè uno dei big che Simone Inzaghi sceglie di far riposare in. Non capitava dal 1° novembre, dall’inutile trasferta in casa del Bayern Monaco. Ma dopo un’ora di gioco, sull’1-1, il tecnico capisce di non poter più fare a meno del suo miglior centrocampista. E piazza la staffetta con Marcelo Brozovic, che non giocava dal 1? proprio ddi andata coi friulani. Un cambio che consente ai nerazzurri di dare la svolta decisiva. E che dimostra ancora una volta l’estrema ...