Calendario Mondiali snowboard 2023 oggi | orari PGS | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) Cominceranno quest’a Bakuriani idi. Sulle nevi georgiane la disciplina che aprirà la rassegna iridata sarà il PGS: alle ore 5:30 italiane (le 8:30 locali) si svolgeranno le qualificazioni e poi alle 9:oo (12:00 in Georgia) inizieranno le fasi finali che termineranno con l’assegnazione delle prime medaglie di questa rassega iridata. In campo maschile c’è grande attesa per gliAaron March, Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller e Mirko Felicetti, tutti al via con ambizioni di podio. A livello femminile, invece, gareggeranno per il Bel Paese Lucia Dalmasso (seconda il 26 gennaio scorso nel PGS di Coppa del Mondo a Blue Mountain), Elisa Caffont e Nadya Ochner. Le qualificazioni del PGS valido per idi biathlon si ...