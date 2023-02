Calendario biathlon oggi | Mondiali 2023 | orari mass start | programma | tv | streaming | pettorali | italiani in gara

(Di domenica 19 febbraio 2023), domenica 19 febbraio, ultima giornata deidi. Sulle nevi di Oberhof, in Germania, andranno in scena le dueche faranno calare il sipario su questa rassegna iridata della disciplina con carabina e sci stretti. A cominciare saranno gli uomini, alle 12.30, mentre le donne inizieranno alle 15.15. L’Italia, allo stato attuale delle cose, può vantare quattro medaglie: 1 oro, 1 argento e 2 bronzi. Ieri è arrivata la medaglia più dolce, con il successo storico della staffetta femminile. Azzurre straordinarie nel gestire la situazione, tenendo conto anche delle condizioni meteorologiche complesse.maschile in cui il Bel Paese potrà schierare il solo Tommaso Giacomel che cercherà di gettare il cuore oltre ...

