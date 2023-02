Calenda | “Non una parola di scuse sul buco generato da bonus 110 e facciate”

Leggi su lopinionista

ROMA – "Non ho visto unadisui circa 45 miliardi di, rispetto alle previsioni,dal110 e da quello. Giusto chiedere una soluzione per chi in buona fede ha iniziato i lavori confidando nella cessione, ma appena dopo aver ammesso il disastro compiuto. Luigi Marattin ne ha proposta una a nome del Terzo Polo che mi pare equilibrata ed efficace. Ma che sinistra e 5S difendano uniniquo, invece di protestare perché quei soldi non sono stati investiti su sanità e istruzione, la dice lunga sulla loro crisi di identità". È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader di Azione, Carlo(foto).