Calenda | Fontana e la lezione delle regionali L’analisi di Frosini

Leggi su formiche

(Di domenica 19 febbraio 2023) Gli elettori hanno sempre ragione? Alla risposta negativa di Carlo, ha fatto seguito, nei giorni scorsi sulle colonne del Corriere della Sera, l’opinione contraria del (confermato) presidente lombardo Attilio. A dire il vero, questo tema, in democrazia, non avrebbe motivo di essere nemmeno sollevato. Infatti, laddove è previsto in Costituzione il principio di sovranità popolare (art. 1), gli elettori votano e decidono. Anche e nonostante le liste bloccate, e quindi la privazione della possibilità di scelta dei rappresentanti parlamentari da parte dei cittadini. La polemica tra, però, origina da una divaricata letturarecenti elezioni. Dove, a differenza che a livello nazionale, l’elettore vota e sceglie i consiglieri ...