Calcio | Serie A Sarri ' Vittoria importante | grande gara per Immobile'

(Di domenica 19 febbraio 2023) "Serviva una bella partita per i tre punti e la Lazio c'è riuscita", dice il tecnico della Lazio SALERNO - "La partita l'abbiamo fatta sempre noi, dobbiamo solo avere la forza per continuare. ...

In attesa del ritorno contro il Nantes di giovedì, l'allenatore ha deciso di non schierare Chiesa e anche Di Maria potrebbe restare fuori dai ...Non solo lo scudetto. Il Napoli può guardare con fiducia anche alla Champions League. A dirlo è chi di trionfi europei se ne intende: Rafa Benitez . L'ex tecnico degli azzurri ha parlato al The ...

Record di spettatori in Serie B per il Modena registrato nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie B nella sfida col Genoa. La prevendita lasciava presagire grossi risultati ed ora... Il f ...Nella partita valida per la 23esima giornata della Serie A 2022-2023, la Lazio ha sconfitto la Salernitana ... All’80’ grande occasione per la Salernitana con Valencia che dal dischetto del rigore ...