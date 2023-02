Calcio | Serie A Baroni ' Stiamo crescendo | gruppo dà soddisfazione'

(Di domenica 19 febbraio 2023) "Bravi ad aggredire l'Atalanta. Ceesay? Non lascio indietro nessuno" BERGAMO - "Dobbiamo pensare che la qualità in questo campionato è fondamentale, a volte manchiamo in qualcosa. A me quello che ...

Junior Messias allunga lapositiva del Milan e la Gazzetta dello Sport parla così del ... che quando giocava afaceva la prima punta e non per scherzare: ha giocato per la Juve, per il ...

"Abbiamo spinto nella ripresa ma non siamo riusciti a ribaltarla" BERGAMO (ITALPRESS) - "Abbiamo avuto diverse opportunità, ma non siamo riusciti a concretizzare, subendo gol da lontano e poi su ...Si preannunciano più complessi del previsto gli infortuni di Ghiringhelli e Mantovani: allarme per la sfida col Cittadella, sono finiti i difensori “Purtroppo per Ghiringhelli e Mantovani potrebbe tr ...