Calcio | Serie A | Atalanta ko con il Lecce 1-2**

(Di domenica 19 febbraio 2023) Bergamo, 19 feb. (Adnkronos) - Sconfitta a sorpresa dell'in casa 2-1 contro ilal Gewiss Stadium. I salentini si impongono grazie alle reti di Cessay e Blin. Non serve nel finale la rete dei nerazzurri con Höjlund. Il vantaggio della squadra di Baroni, reduce dal pareggio con la Roma, è arrivata al 4' con Cessay con una conclusione dalla distanza, che ha praticamente scombussolato tutti i piani tattici della squadra di Gasperini che ha reagito, ma in maniera confusa prima con Hojlund e poi con Maehle, rientrato dalla squalifica scontata contro la Lazio. Nella ripresa però l'non è riuscita a mettere lo stesso ardore che ci si attendeva, al di là di una rete annullata a Lookman per una posizione irregolare. Al 29' del secondo tempo è poi arrivata la doccia fredda del raddoppio delsugli ...

(ANSA) - BERGAMO, 19 FEB - Il Lecce passa 2-1 sul campo dell'Atalanta (battuta con lo stesso risultato già all'andata) e firma la prima sorpresa della 23/a giornata della serie A di calcio, frenando ...