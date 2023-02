Calcio | Serie A 2023 | la Roma sconfigge di misura il Verona! Decisiva la rete di Solbakken

(Di domenica 19 febbraio 2023) Labatte l’Hellas Verona nella 23ma giornata delladi. All’Olimpico la squadra di casa passa in vantaggio al 45? con un goal di Ola(al debutto da titolare) e poi gestisce il vantaggio fino al triplice fischio. Grazie a questo successo il gruppo di Jose Mourinho aggancia il Milan al terzo posto in classifica (44 punti) e rimane dunque a -3 dall’Inter secondo. Resta invece al 17° posto la compagine di Marco Zaffaroni (17), a due lunghezze di distanza dalla salvezza. Dopo senza grosse azioni da goal, ladeve fare i conti con il colpo in volto subito da Abraham, che è dunque costretto ad uscire dal campo al 13? lasciando spazio a Belotti. Al 18? il Verona ha un’occasione con Lazovic, ma Rui Patricio blocca il destro al volo del centrocampista degli ...

La Roma batte il Verona con una rete segnata da Solbakken al 45': i migliori e i peggiori del match nelle pagelle di Dario ...Dai Fedayn a Ola Solbakken : lo stadio Olimpico non lascia nessuno solo. Mai. Lo fa con uno dei gruppi storici non solo della Curva Sud , ma di tutto il tifo italiano. E lo fa con l'ultimo arrivato. ...

La Roma ha battuto per 1-0 l’Hellas Verona nel posticipo della 23a giornata di Serie A. Il gol di Solbakken al 45'. I giallorossi si portano al terzo posto in classifica con 44 punti, a parimerito con ...Poco dopo su altra azione da corner, serie di carambole in area con la difesa ospite che riesce a respingere. Grande occasione al 12’: Simonetti lavora un buon pallone sulla sinistra, assist per Longo ...