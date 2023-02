(Di domenica 19 febbraio 2023) "Una partita chemo diampiamente per quello che abbiamo creato. Non mi soddisfa il non saperle partite. Massimo impegno di tutti, soprattutto da quelli che sono subentrati. ...

Questa squadra è in corsa in tre competizioni e adesso dobbiamo raggiungere delle posizioni sopra di noi" dice. "Non possiamo prescindere da essere agonisticamente sempre al massimo. Giocare ......saputo dimostrarlo sul campo mettendo più volte in difficoltà la non velocissima difesa di. Parlare di sé e di ma nelha davvero poco senso, ma chiedersi come sarebbe finita con quell'...

C’è Thiaw, c’è la difesa del Milan: così Pioli ha rialzato il muro La Gazzetta dello Sport

Allegri cambia mezza squadra, davanti Vlahovic e Kean: così con lo Spezia Gazzetta

Calcio: Italiano deluso 'Fiorentina meritava di vincere' Tiscali

Salernitana-Lazio: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Pozzi: “Vittoria di Braga importante anche per il calcio italiano. Ecco perché i viola vanno meglio in Europa” Fiorentina.it

Altra sconfitta per l’Italia femminile nell’Arnold Clark Cup 2023. Dopo il ko contro il Belgio, le ragazze di Milena Bertolini vanno vicine a un pareggio importante contro l’Inghilterra, ma il goal di ...Non ho risposte, parliamo sempre delle stesse cose. Abbiamo tirato quasi 30 volte in porta". Vincenzo Italiano è rammaricato e arrabbiato perché la sua Fiorentina non è riuscita a vincere contro ...