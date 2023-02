Calcio | Inter batte Udinese 3 - 1 | torna al gol Lukaku

L'Udinese spreca diverse occasioni ed al 28' della ripresa Mkhitaryan, con un gran tiro al volo, riporta avanti l'. I bianconeri hanno l'ultima occasione in contropiede con Success. E nel ...Nella ripresa l'prova ad aumentare la pressione ma senza creare grandissime occasioni, mentre l'Udinese si difende con ordine aspettando una nuova opportunità per far male in ripartenza.

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con l'Udinese: "Sto bene, ho un po' di dolore ma spero di recuperare per la prossima partita. Era import ...Una vittoria sofferta ma 3 punti fondamentali per la corsa Champions. L’Inter torna al successo dopo il pareggio contro la Sampdoria: i ...