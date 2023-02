Neymar, vittima di unaalla caviglia destra, è uscito dal campo in barella contro il Lille, a poco più di due settimane dal ritorno degli ottavi di Champions League dal Paris SG contro il Bayern Monaco, in ...Il Cosenza perde Mauro Zarate per infortunio. L'ex attaccante di Lazio ed Inter, dopo il problema accusato durante il match contro il Sudtirol, si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno ...

Calcio: distorsione alla caviglia, Neymar esce in barella Agenzia ANSA

Galtier su Neymar: "Distorsione alla caviglia, le cose si complicano" Corriere dello Sport

Calcio: Cagliari, distorsione ginocchio sinistro per Nandez Agenzia ANSA

Calcio serie B, il Perugia perde Marco Olivieri: per lui distorsione al ginocchio PerugiaToday

Lecce calcio, infortunio per Maleh: distorsione alla caviglia La Gazzetta del Mezzogiorno

(ANSA) - PARIGI, 20 FEB - Neymar, vittima di una distorsione alla caviglia destra, è uscito dal campo in barella contro il Lille, a poco più di due settimane dal ritorno degli ottavi di Champions ...Cosenza, distorsione al ginocchio per l'attaccante Mauro Zarate. Il club: "Gli proporremo il rinnovo di contratto" ...