(Di domenica 19 febbraio 2023) C'è anche und'onore al Franchi per il derby toscano delle 15 tra Fiorentina ed Empoli: è stato infatti avvistato...

Mignani 6(3 - 5 - 2): Radunovic 6; Goldaniga 6, Dossena 6, Obert 6; Zappa 6 (89' ...6 Arbitro: Massa di Imperia Assistenti: Lo Cicero - Scarpa M. IV: Djurdjevic VAR: Maresca AVAR: Di ...Le parole didopo il pareggio delcon il Bari: "Abbiamo fatto una buona partita. Il rigore c'era, complimenti al Bari che non ha mai mollato" L'allenatore delClaudioha parlato al termine del match contro il Bari finito 1 - 1. LA PARTITA ...

Bari-Cagliari, ecco la lista dei convocati di Ranieri Calcio Casteddu

Ranieri, amarezza a metà: «Cagliari, peccato ma continuiamo. Bene a quattro» L'Unione Sarda.it

Cagliari: Ranieri ospite di una partita di A | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Tre espulsioni in altrettante partite: Cagliari, usa la testa! Calcio Casteddu

Ranieri: “Buona partita, ma abbiamo preso ammonizioni ingenue” Cagliaripad.it

Come appreso da Firenzeviola.it, l'attuale allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, è presente allo stadio per assistere al match tra Fiorentina ed Empoli. L'ex Roma ha ...C'è anche un ospite d'onore al Franchi per il derby toscano delle 15 tra Fiorentina ed Empoli: è stato infatti avvistato Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari.