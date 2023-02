Cade in un canalone in Svizzera | muore guida alpina di Bergamo

(Di domenica 19 febbraio 2023) Tragedia nel pomeriggio di sabato (18 febbraio) tra il Cantone Vallese svizzero e la Valle d’Aosta dove Mauro Soregaroli,bergamasca di 64 anni, è morto in seguito alle gravi lesioni riportate nella caduta in undurante l’arrampicata di una vetta di oltre tremila metri. Soregaroli, originario di Valtesse ma per anni residente a Colognola e ora residente a Carobbio degli Angeli, era partito con uno storico cliente della zona alle prime luci dell’alba dal versante svizzero per raggiungere la vetta del Grand Golliat, a 3.238 metri. L’incidente proprio sotto la cima: il bergamasco è finito in unprofondo centinaia di metri. Il cliente avrebbe cercato di tenerlo, senza riuscirci. Pochi minuti dopo sono arrivati altri due alpinisti, che per riuscire a chiedere aiuto sono dovuti scendere verso ...

All'uscita, poco dopo le 14, il bambino è scivolato in un, in una zona molto impervia e coperta di neve. Il bimbo è scivolato nella neve per circa 30 - 40 metri. Con lui è caduto anche il ...Le paratie delerano aperte e la donna è finita proprio in questo tratto. Qui è stata recuperata. Gli operatori, supportati poi dal personale giunto dal capoluogo con un gommone da rafting, ...

Si tratterebbe di un giovane, originario del milanese, precipitato lungo il canalone ovest della Grigna Settentrionale. Il ragazzo non era solo, con lui degli amici che non sarebbero stati coinvolti ...All’uscita, poco dopo le 14, il bambino è scivolato in un canalone, in una zona molto impervia e coperta di neve. Il bimbo è scivolato nella neve per circa 30-40 metri. Con lui è caduto anche il padre ...