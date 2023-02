Cabral risponde a Cambiaghi | Fiorentina-Empoli 1-1

(Di domenica 19 febbraio 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – Finisce 1-1 il derby toscano traed. Al Franchi sono però gli ospiti ad avere i maggiori rimpianti, dal momento che il pari diè arrivato nel finale e agli uomini di Zanetti è stato annullato il raddoppio per un fuorigioco millimetrico. Per i viola, reduci dal roboante 4-0 di Braga in Conference League, ennesima delusione casalinga, ed è solo il secondo punto in sei partite: una media che, classifica alla mano, vede gli uomini di Italiano sempre più vicini alla zona retrocessione. La partenza è tutta per i padroni di casa, con gran possesso palla e qualche buona occasione, ma è l’a passare al 28? approfittando di una sciagurata palla persa sulla propria trequarti da Amrabat. Nella circostanza è bravissimo Baldanzi a recuperarla e servire Caputo, che sforna un ...

