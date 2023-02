Bruce Springsteen lancia la chitarra | sul palco finisce in disgrazia | Video

(Di domenica 19 febbraio 2023) Aiuto,è impazzito. Scene surreali, quelle arrivate dalla State Farm Arnea di Atlanta, Georgia, Stati Uniti, dove nel corso di un concerto di qualche giorno fa il "Boss" hato la suaelettrica colpendo un tecnico in testa. Il, ripreso da alcuni fan, ha ovviamente iniziato a fare il giro del web arrivando in tutto il mondo. Va detto cheripete il lancio dellaquasi ad ogni suo concerto, ma in questo caso appare evidente che le cose non siano andate per il verso giusto. L'uomo che è stato colpito si chiama Kevin Buell, collaboratore dell'artista: manca la presa della Fender Telecaster di, viene colpito in testa e stramazza al suolo. Mentre la E Street Band ...

Estratto da www.tgcom24com.mediaset.itlancia una chitarra contro un roadie 4lancia la sua chitarra durante un concerto e colpisce in testa il tecnico. E' successo alla State Farm Arena di Atlanta, in ..Colpo di scena durante l'ultimo concerto diallo State Farm Arena di Atlanta, in Georgia: preso dall'entusiasmo, durante l'esibizione il 'Boss' ha lanciato la sua chitarra Telecaster colpendo in testa uno dei tecnici. L'...

Bruce Springsteen lancia la sua chitarra durante un concerto e colpisce in testa un tecnico: “Uomo a… Il Fatto Quotidiano

Bruce Springsteen lancia la sua chitarra durante un concerto e colpisce un tecnico in testa TGCOM

Bruce Springsteen lancia la sua Telecaster e colpisce in testa il tecnico delle chitarre. Guarda il video Virgin Radio

Bruce Springsteen, incidente durante il concerto Radio Monte Carlo

Bruce Springsteen lancia la chitarra e colpisce un tecnico in testa - Video Adnkronos

Braccio di ferro infinito per l’evento clou del 18 maggio. Gli ambientalisti: "L’ecosistema non sarà più lo stesso, cambiate sede". Si va avanti a forza di carte bollate e ricorsi a Tar e Consiglio di ...Colpo di scena durante l’ultimo concerto di Bruce Springsteen allo State Farm Arena di Atlanta, in Georgia: preso dall’entusiasmo, durante l’esibizione il “Boss” ha lanciato la sua chitarra Telecaster ...