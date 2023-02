Brozovic torna titolare in Inter-Udinese | ma la regia non è ancora brillante

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 febbraio 2023)ha visto il ritorno tra i titolari di Marcelo. Il croato però ha dimostrato di aver bisogno di giocare per ritrovare la versione migliore di sé. RITORNO DA– Daha chiuso un suo ideale cerchio. Per quanto le partite non siano più equivalenti tra andata e ritorno, per una casualità i bianconeri si sono trovati nel destino del croato. L’ultima partita giocata nel 2022 è stata anche quella del suo ritorno nel 2023. Come è andata la partita? La risposta è così così. Una simile assenza infatti non poteva non lasciare scorie. Eha dimostrato sul campo di non avere in mano la squadra come nei giorni migliori. I NUMERI – Ecco la sua heatmap presa ...