Brescia e Della Valle | che trionfo in Coppa Italia! A Bologna non basta Belinelli

È ancoraValle a spingere ancora più in altocon una tripla e un assista Moss, nati da cambi difensivi: +15. La Virtus non riesce ad avvicinarsi sbagliando ancora tanto al tiro e senza ...Si continua con Germani e Segafredo che rispondono colpo su colpo in cinque minuti iniziali di straordinaria intensità (8 - 9).Valle, mettendo la firma su 5 dei 6 successivi punti ...

Germani Brescia: il “macabro” lancio social della finale di Coppa Italia Sportando

Lanciano terriccio sull'auto dei carabinieri, 8 minorenni denunciati Giornale di Brescia

LIVE Virtus Bologna-Brescia 63-67, Finale Coppa Italia basket 2023 in DIRETTA: Belinelli sugli scudi, i bianconeri tentano il tutto per tutto OA Sport

LBA F8 - Il trionfo della Germani Brescia sulla Virtus Bologna Pianetabasket.com

Brescia vince la Coppa Italia 2023 di basket: Virtus Bologna battuta 76-84 Sky Sport

La Germani si impone 84-76 con le V nere nell'ultimo atto della Final Eight: è il primo trionfo della propria storia ...BASKET, COPPA ITALIA - Sorpresona al PalaAlpitour di Torino dove la Germani Brescia batte 84-76 la favorita Virtus Segafredo Bologna e vince la prima Coppa Ital ...