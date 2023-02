Bolzano | carro di Carnevale si ribalta al termine della sfilata | 16 feriti

Leggi su open.online

(Di domenica 19 febbraio 2023) Attimi di panico a Montagna, in provincia di, aldi. Unallegorico si èto ieri sera, 18 febbraio, e ha ferito 16 persone. Nell’immediato è stato attivato il gruppo di emergenza con i vigili del fuoco, la Croce Bianca e la Croce Rossa, supportati da un’eliambulanza. I, che vanno dai 12 ai 42 anni, sono stati in gran parte medicati sul posto, tranne sei persone che sono state trasportate all’ospedale San Maurizio di, di cui uno in elicottero a causa di fratture al bacino. 4 sono codici verdi e 2 gialli. Nessuno è rimasto incastrato sotto il mezzo. L’allarme è scattato attorno alle 19 e l’incidente, che poteva avere conseguenze ben più gravi, è avvenuto su una strada in ...