Bologna-Brescia | a voi la finale di Coppa Italia | le parole dei coach

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ecco, finalmente, l’ultimo atto delladi basket 2023. Sarà la sfidaad assegnare il secondo trofeo nostrano più importante della stagione attualmente in corso. Le Final Eight si apprestano a chiudersi, quindi, con Torino pronta a indossare l’abito migliore per accogliere i ragazzi di Sergio Scariolo e Alessandro Magro: i bolognesi, favoriti della vigilia, sono riusciti a sconfiggere Derthona Tortona, mentre i lombardi hanno piegato le velleità di vittoria di Carpegna Prosciutto Pesaro. Chi alzerà la, ledi Scariolo e Magro “Sono contento come allenatore per come ha giocato la squadra sui due lati del campo – ha detto Sergio Scariolo, allenatore della Virtus Segafredo ...

A sfidarsi saranno la Virtus, a cui il trofeo manca da ben 21 anni, dopo la doppietta tra 2001 e 2002 con Ettore Messina in panchina, e, che ha invece l'opportunità di vincere la ...Virtussi affrontano nella finale delle Final Eight di Coppa Italia A1 2023 di basket . Se per le Vu Nere si può parlare di pronostico rispettato, per gli uomini di coach Magro si tratta, ...

Nella seconda semifinale il Brescia vince 74-57 a Torino con il Pesaro e si qualifica per la finale. Il Pesaro è eliminato. Nel primo quarto i marchigiani prevalgono 16-14. Nel secondo quarto i lombar ...Sale l’adrenalina per la giornata conclusiva della Final Eight di Coppa Italia di basket. In un PalaAlpitour di Torino che si annuncia tutto esaurito oggi domenica 19 Febbraio, alle ore 18:00, Virtus ...