Bologna | Arnautovic torna sull’Inter | «Volevamo vincere…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 febbraio 2023) Le parole di Markosulla vittoria contro l’Inter nello scorso campionato di Serie A. I dettagli Markoha parlato all’interno di uno speciale di DAZN sul. L’attaccante della nazionale austriaca èto sulla vittoria in rimonta contro l’Inter dello scorso campionato. PAROLE – «Dopo l’1-0 di Perisic ho pensato che non potevamo fare una partita come quella di andata, finita 6-1. Io non sono un giocatore che fa regali, io voglio vincere sempre. In campo non ci sono amici». L'articolo proviene da Calcio News 24.