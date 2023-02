Bolivia: accordi con aziende cinesi per sfruttare le riserve di litio (Di domenica 19 febbraio 2023) Nella sua strategia di sfruttamento delle risorse minerarie, litio in particolare, la Bolivia ha appena effettuato una manovra che potrebbe rivelarsi di portata storica. Il presidente Luis Arce ha parlato dell’inizio di una nuova era di industrializzazione del Paese, con l’obiettivo di diventare produttori di batterie al litio entro il 2025. La Bolivia, infatti, è detentrice delle maggiori riserve di “oro bianco” al mondo e oggi intende beneficiarne in modo più redditizio. Un nuovo tipo di cooperazione internazionale Meno di un mese fa la YLB (Yacimientos de litio Bolivianos), azienda statale facente capo al Ministero degli Idrocarburi, ha siglato un accordo da 1 miliardo di dollari con tre imprese cinesi. La differenza con altri contratti del settore ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 19 febbraio 2023) Nella sua strategia di sfruttamento delle risorse minerarie,in particolare, laha appena effettuato una manovra che potrebbe rivelarsi di portata storica. Il presidente Luis Arce ha parlato dell’inizio di una nuova era di industrializzazione del Paese, con l’obiettivo di diventare produttori di batterie alentro il 2025. La, infatti, è detentrice delle maggioridi “oro bianco” al mondo e oggi intende beneficiarne in modo più redditizio. Un nuovo tipo di cooperazione internazionale Meno di un mese fa la YLB (Yacimientos denos), azienda statale facente capo al Ministero degli Idrocarburi, ha siglato un accordo da 1 miliardo di dollari con tre imprese. La differenza con altri contratti del settore ...

