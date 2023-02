Bob a due | CdM Sigulda 2022 2023 | nono posto per Baumgartner e Mircea

(Di domenica 19 febbraio 2023)per l’equipaggio azzurro comda Patricke Robertnell’ultima tappa stagionale di Coppa del Mondodi bob a due, a. Gli italiani, decimi al termine della prima manche, hanno guadagnato una posizione nella seconda. La vittoria è andata invece ai tedeschi Lochner e Fleischhauer, che con il crono di 1’39?90 hanno avuto la meglio sui connazionali Friedrich e Margis, secondi a 36 centesimi. Hanno completato il podio gli elvetici Vogt e Michel, terzi a 44 centesimi. In classifica generale, ad imporsi è stato il tedesco Lochner con 1742 punti. 14^ piazza per. SportFace.

Laura Nolte vince l'ultima tappa della stagione a Sigulda (Lettonia) e conquista la Coppa del Mondo di bob a 2 femminile 2023. Sul budello baltico si è deciso tutto in due manche tiratissime. La ...