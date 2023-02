Bloccati in cabinovia per più di un’ora | terrore per 160 sciatori sospesi tra Austria e Friuli

Leggi su tpi

(Di domenica 19 febbraio 2023) Più diad alta quota. Una disavventura capitata a circa 160, rimasti fermi per 78 minuti sull’impianto che porta alle piste di Pramollo, in-Venezia Giulia. Secondo quanto riporta Il Messaggero Veneto, un guasto alla centralina ha causato il blocco dell’impianto “Millennium Express”, che collega Tropolach, in, alla località sciistica sulle Alpi Carniche. I tecnici avrebbero individuato in breve tempo il problema, ma i tempi necessari per la riparazione sono stati lunghi.