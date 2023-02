- L'azione americana è anche una risposta al pesante attacco degli uomini del Califfato che nella provincia di Homs ha fatto 68 vittime. Parallelamente l'aviazione israeliana avrebbe colpito alcune ...Le minacce di Pyongyang alle esercitazioni- Corea del Sud Nella giornata di ieri, la Corea del Nord aveva minacciato 'risposte forti e costanti senza precedenti' in vista delle esercitazioni ...

Blitz Usa in Siria: catturato leader dell'Isis. Raid israeliano su Damasco TGLA7

Blitz Usa in Somalia per catturare un capo dell'Isis, "Al-Sudani è stato ucciso" L'HuffPost

Terrorismo, blitz Usa in Somalia: ucciso uno dei capi dell’Isis Entilocali-online

Usa, ucciso in Somalia un capo dell'Isis. Morto per errore blitz andato storto Affaritaliani.it

Alaska, blitz dei bombardieri russi: si alzano i caccia Usa. Tensione alle stelle Il Tempo

l mondo aspetta. Che cosa il piano della Cina per arrivare a una pace accettabile da Kiev e che Mosca, non possa rifiutare. Intanto ci si svolta indietro, a guardare come tutto cominciò, il 24 febbra ...La Polizia Locale della Provincia di Cosenza ha scoperto una vasta discarica abusiva, oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni genere ...