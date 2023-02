Biscotti | scatta il ritiro da tutti i super | Fate attenzione | il prodotto nel mirino

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ritirati dagli scaffali delmercato ivenduti con i marchi Moser e Schuster. Il motivo? La presenza di nocciole non dichiarate in etichetta. La segnalazione sui richiami da parte dei produttori è arrivata dal ministero della Salute. I prodotti interessati sono i seguenti:al farro altoatesino (Dinkelspitzbuben aus Su?dtirol) Moser, venduti in sacchetti da 200 grammi, con il termine minimo di conservazione (Tmc) 01/03/2023, corrispondente al numero di lotto; e Spitzbube Schuster, venduti in confezioni da 250 grammi (4 pezzi), con il Tmc 08/01/2023, già passato da oltre un mese. Ial farro sono stati prodotti dall'azienda Panificio Ba?ckerei Moser KG di Moser Ruth &Co, nello stabilimento di Zona Industriale 18, a Valdaora, nella provincia autonoma di Bolzano. Gli ...