Biathlon | Sebastian Samuelsson rovina la festa di Johannes Boe! 28° Tommaso Giacomel

(Di domenica 19 febbraio 2023) Clamoroso ai Mondiali 2023 di. A Oberhof, in Germania, tutti si aspettavano l’ennesimo trionfo individuale diBoe, quello che avrebbe consegnato il norvegese alla storia per i quattro successi individuali su quattro gare in questa rassegna iridata (record assoluto in campo maschile), e invece nella mass start finale a vincere è uno spettacolaredavanti a un magnifico Martin Ponsiluoma e proprio a J. Boe. 28° unin grandissima difficoltà al poligono. Davvero incredibile la gara odierna di. Lo svedese è perfetto in tutti e quattro i poligoni e, grazie a una grandissima accelerazione sugli sci nell’ultimo giro che gli permette di superare Ponsiluoma (primo dopo quattro poligoni con 1”2 su ...

...5 km maschile dei Campionati Mondiali di, a Oberhof. Antonin Guigonnat, Fabien Claude, ... 2+14) e, di 1'39"9, della Svezia (Peppe Femling, Martin Ponsilluoma, Jesper Nelin,...Non c'è spazio per la fantasia quando si parla dimaschile e il Mondiale in corso a Oberhof non fa eccezione. Johannes Boe centra difatti il ...10.7) e lo svedeseSamuelsson (+1:11.1).

