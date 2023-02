Biathlon | medagliere finale Mondiali Oberhof 2023 | domina la Norvegia | l’Italia conclude quinta

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ilaidiin programma a(Germania) viene vinto dalla. 5 ori, 5 argenti e 3 bronzi per la nazione scandinava, che ottiene più medaglie di tutte e precede la Svezia. Bene anche Francia e Germania, mentrechiude a quota quattro medaglie totali, curiosamente come neidi sci. Spicca ovviamente lo storico oro nella staffetta femminile, ma non passano inosservati né l’argento nella staffetta mista, né i bronzi della staffetta singola mista né quello di Lisa Vittozzi nell’individuale. I RISULTATI DELLE GARE ILCOMPLETO SportFace.

La rassegna iridata in Germania si conclude per l'Italia con 4 medaglie: 1 oro, 1 argento e 2 bronzi valgono il quinto posto nel, alle spalle di Norvegia, Svezia, Francia e Germania. Non riesce il botto alle azzurre nella mass start, vinta dalla svedese Hanna Oeberg: completano il podio la norvegese Ingrid Tandrevold ...Incredibile doppietta svedese nella mass start che chiude i Mondiali maschili diin quel di Oberhof. Sebastian Samuelsson precede il connazionale Martin Ponsiluoma e ...LE GARE IL...

Calato il sipario sugli Europei Junior Open 2023 validi per la IBU Junior Cup 2022-2023, di scena a Madona in Lettonia. Nella prova dell'inseguimento è stata la francese Anaelle Bondoux a trionfare c ...