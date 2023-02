Biathlon | Europei Junior Open Madona 2023 | Birgit Schoelzhorn chiude 13ma l’inseguimento | oro ad Anaelle Bondoux

(Di domenica 19 febbraio 2023) Calato il sipario suglivalidi per la IBUCup 2022-, di scena ain Lettonia. Nella prova delè stata la francesea trionfare con tre errori al poligono davanti alla bulgara Lora Hristova a 49.6 (0+0+1+2) e alla tedesca Marlene Fichtner a 1:22.8 (0+0+1+1). Prestazione di squadra convincente per la Francia, che oltre a, è riuscita a piazzare altre tre biathlete nelle prime sei posizioni. Ci si riferisce a Jeanne Richard, Leonie Jeannier e a Camille Bened che hanno terminato rispettivamente quarta, quinta e sesta. In casa Italia, la migliore è stata...

A un giorno di distanza dalla Sprint, Nicolò Bétemps si è confermato d'oro nell'Inseguimento dei Campionati Juniores di Madona (Lettonia), con una prestazione di assoluto controllo; a far da corollario alla vittoria di Bétemps, il terzo posto di Christoph Pircher, splendido a rimontare dalla 34°

