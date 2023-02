Biathlon | Elvira Oeberg rinuncia alla mass start dei Mondiali Al suo posto subentra un’altra svedese

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) Arrivano novità importanti da Oberhof in vista dellafemminile, ultima competizione dei Campionatidi2023., una delle possibili grandi protagoniste, ha scelto infatti diregara odierna con partenza in linea dopo aver contribuito ieri (con una buona terza frazione) al bronzo della Svezia nella staffetta. Al suoci sarà Mona Brorsson, qualificata virtualmente sul campo per lama prima riservaper il limite di quattro quote per nazione. “Oggi partiremo con Mona invece dinon sta peggio ma è un po’ stanca dopo la gara di ieri e non vogliamo rischiare nulla visto che ci restano molte ...