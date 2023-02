(Di domenica 19 febbraio 2023) Reportage. Sequestri saliti da 12 a 617 chili in un anno. Dalla scaletta (ora murata) i pusher in via Bonomelli. Gandi: «Zona più vissuta, ma c’è tanto da fare ancora».

...in direzione dei binari a nord dellaferroviaria per sbucare nel viale della. Si ... si veda la rotatoria tra via Galilei, viae via Roma, così come la rotatoria tra via ...Il Comune diha intenzione di assumere 12 nuovi agenti per la Polizia Locale nel corso del 2023. Lo ha ... Il riferimento più immediato è allaferroviaria e autolinee, dove la presenza ...

Bergamo, stazione più sicura: ma lo spaccio ora è «itinerante» L'Eco di Bergamo

Aeroporto Bergamo, SACBO avvia lavori collegamento terminal con ... Finanza Repubblica

Bergamo, sicurezza: il Comune vuole assumere 12 vigili in più entro il 2023 Prima Bergamo

Bergamo, pusher arrestato nei bagni della stazione: i clienti lo chiamavano “il dottore” BergamoNews.it

Stop al degrado: Municipio e Politecnico alleati per «salvare» la ... L'Eco di Bergamo

Reportage. Sequestri saliti da 12 a 617 chili in un anno. Dalla scaletta (ora murata) i pusher in via Bonomelli. Gandi: «Zona più vissuta, ma c’è tanto da fare ancora». Dalla tristemente nota scaletta ...Previsioni meteo per il 19/02/2023, Bergamo. Generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima 4°C, massima 13°C ...