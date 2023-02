Benitez | «Il Napoli vincitore della Champions League? Perché no?»  

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 febbraio 2023) Sul Guardian una lunga intervista a Rafa. Il pretesto è la partita tra Liverpool e Real Madrid diparla di Ancelotti. Sorride mentre pensa alla famosa finale di Istanbul tra Liverpool, che all’epoca allenava lui, e il Milan di Carlo Ancelotti. Sono passati 18 anni. «Se io dico Istanbul, lui dice Atene. Quando vedo Carlo Ancelotti non ne parliamo molto. Non gli piace parlarne e a me non piace parlare degli ultimi due anni dopo. Ad Atene siamo stati più bravi e non abbiamo vinto; a Istanbul avevano una grande squadra e non l’hanno fatto. Questo è il calcio». Continua: «Una cosa che non è in discussione è che Istanbul è stata la migliore finale di Coppa dei Campionistoria in termini emotivi e probabilmente lo sarà per molti anni. Tutte quelle cose. L’atmosfera, i tifosi che cantano. ...